MARANO, VASTO INCENDIO NEL BOSCO DELLA SALANDRA: SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E MUNICIPALE

Vasto incendio nella zona di Foragnano. Le fiamme interessano anche buona parte del bosco della Salandra, uno degli ultimi polmoni di verdi della città. Sul posto (sull’area c’è un vincolo della soprintendenza ai beni archeologici) squadre dei vigili del fuoco e polizia municipale per verificare e supportare i residenti nel caso in cui si trovassero in difficoltà. Per ora non sarebbero a rischio le case. La vegetazione arida, ma soprattutto il vento, hanno favorito la diffusione delle fiamme. Fiamme non ancora domate, si attende l’arrivo di ulteriori squadre di pompieri. La polizia municipale di Marano, intanto, ha attivato i propri reperibili.













