Marano. Caterva di affidamenti diretti ad una società di Giugliano per la gestione del sito web e incarico di responsabile protezione dati, ci sarà qualcuno che evidenzierà l’anomalia?

6 affidamenti diretti sempre alla stessa società per un importo complessivo di circa 49.000,00 euro. È questo quanto emerge dall’albo pretorio del comune di Marano dove nel triennio 2020-2023 con la società WEBLINK Computers di Giugliano si è consolidato un rapporto fiduciario duraturo nel tempo, che non tiene conto del principio di rotazione previsto dal codice dei contratti pubblici e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Andiamo analizzare nel dettaglio gli affidamenti, la natura dei servizi e gli importi corrisposti alla società di Giugliano.

Il primo affidamento risale al 17/09/2020 quando il Comune di Marano affidava alla WebLink Computers il servizio di gestione del sito web dell’ente e della sezione “Amministrazione Trasparente” per la durata di sei mesi all’importo di euro: 5.943,19. Successivamente con un ulteriore provvedimenti dirigenziale del 24/11/2020 detto servizio veniva prorogato per altri 6 mesi, sempre alla medesima ditta, all’importo di € 5.768,81. Nella determina sopra richiamata si fa riferimento un impegno di spesa anche per l’anno 2021 pari ad € 9.760,00, non è chiaro però, se quella cifra era destinata sempre alla WebLink Computers.

Il secondo affidamento ha per oggetto l’affidamento diretto dell’incarico di responsabile per la protezione dati all’Ing. Armando Lucci per l’annualità 2020-2021. Importo del servizio 5.124,00 euro.

Il terzo affidamento ha per oggetto sempre un contratto di servizi inerente l’incarico di responsabile per la protezione dati e servizio di tenuta ed aggiornamento portale istituzionale all’Ing. Armando Lucci per il biennio 2021-2023. Importo del servizio 20.496,00 euro. Indovinate la società? Weblink Computers di Giugliano.

Il quarto affidamento, invece, ha per oggetto la realizzazione di una piattaforma informatica nell’ambito dell’iniziativa, finanziata con fondi di Città Metropolitana di Napoli, “Tracce di radici: viaggio guidato nella Città di Marano”, per un importo complessivo di 4.499,36. Società? Ovviamente Weblink Computers di Giugliano.

Il 19/12/2022, il settore urbanistica dell’Ente, ha affidato sempre in via diretta, per la quinta volta, alla società Weblink Computers di Giugliano che per effetto di un’avvenuta operazione societaria è diventata Weblink Engineering Srls, un incarico di servizi volto all’attività di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni dati e documenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013, di formazione e assistenza dei dipendenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione dei dipendenti, il servizio di ricognizione dei dati presenti nella precedente versione dell’Albo Pretorio on line dell’Ente, non più utilizzato e consultabile, provvedendo alla loro consultazione e pubblicazione corretta. Importo del servizio 7.686,00 euro.

Il sesto ed ultimo affidamento ha per oggetto l’estensione dell’affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’anticipazione del costo per la tenuta degli account di posta elettronica certificata già in dotazione all’ente e all’attivazione di circa 30 nuovi indirizzi pec, funzionali all’insediamento del consiglio e della giunta comunale. Importo del servizio 1.000,00 euro.

Insomma ci troviamo dinanzi ad una situazione in cui la stessa società in tre anni arriva a poter mettere le mani su servizi dal valore superiori a 40mila euro, affidati in maniera diretta, senza alcuna procedura di gara, per attività inerenti la gestione del sito web e incarichi di responsabile protezione dati, evidentemente c’è enorme fiducia del comune verso questa società e questo ingegnere. E tanti saluti al concetto di rotazione degli incarichi e dei servizi.

Lo scorso anno l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha contestato alla Società Aeroporto Catania di non aver determinato in maniera corretta i propri fabbisogni, di non aver garantito la rotazione degli affidamenti, e di aver violato il principio di concorrenza, ricorrendo ad un unico fornitore per più di tre anni.

Ci troviamo anche in questo caso dinanzi ad un’anomala restrizione della concorrenza? Perché il Comune di Marano sta concentrando in capo allo stesso operatore economico la gestione dei servizi informatici nonché gli incarichi di responsabile protezione dati da tre anni a questa parte? Siamo sicuri che ci troviamo dinanzi alle migliori offerte del mercato? Ci sarà qualche consigliere di opposizione che si accorgerà di queste anomalie? Staremo a vedere.













