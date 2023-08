Marano, l’appello di Izzo: “Salviamo Terranostranews, testata libera e scevra da condizionamenti”

182 Visite

“Egregio Direttore di Terranostranews, la prego di pubblicare questo mio umile messaggio alla collettività di Marano. Lei in una nota stampa di stamani ha affermato: il mese di agosto sarà decisivo per la sopravvivenza della testata giornalistica,voce libera scevra da condizionamenti, critica e vigile in un territorio difficile da gestire. Voce che non può mancare alla collettività maranese che da essa viene informata e indirettamente difesa nell’affermazione della civile convivenza. Il Direttore lei afferma che la decisione di chiusura potrebbe essere dovuta alle condizioni ambientali che si sono venute a creare sul territorio e a problemi organizzativi, bene entrambi fanno trapelare la solitudine di una persona, di un professionista dell’informazione la cui opera per essere pregnante deve essere condivisa da tutta la collettività. Pertanto invito ogni singolo cittadino libero nella propria entità di uomo a scrivere alla testata giornalistica la seguente frase “Terranostra non può mancare al territorio” facciamo sentire il nostro calore alla stampa libera.” – E’ quanto dichiara in una nota Michele Izzo, consigliere comunale di Marano e Capogruppo di Fare Democratico.













