Relazione dell’Antimafia: “Criminalità sfrutta anche frange colluse negli enti pubblici, a Marano clan ancora fortemente operativi”.

“L’analisi dei fenomeni delittuosi e l’esame delle operazioni di contrasto concluse dalle Forze

dell’ordine, con riferimento al primo semestre del 2022, confermano la tendenza rilevata ormai da diversi anni circa il generale inabissamento dell’azione delle consorterie più strutturate che hanno raggiunto un più basso profilo di esposizione e, come tale, particolarmente insidioso proprio in ragione dell’apparente e meno evidente pericolosità. – così ha inizio la relazione della DIA presentata dal Ministro dell’Interno al Parlamento relativa al primo semestre del 2022.

RAPPORTI CON LA POLITICA E IL MONDO IMPRENDITORIALE

Tale atteggiamento risulta sempre più diffuso in tutte le matrici mafiose in considerazione del vantaggio loro derivante dalla mimetizzazione nel tessuto sociale e dalla conseguente possibilità di continuare a condurre i propri affari illeciti in condizioni di relativa tranquillità senza destare le attenzioni degli inquirenti. La criminalità organizzata infatti preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la capacità d’infiltrazione del tessuto economico-produttivo anche avvalendosi delle complicità di imprenditori e professionisti, di esponenti delle istituzioni e della politica formalmente estranei ai sodalizi.

IL PNRR

Una indubbia capacità attrattiva è sempre rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall’insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese compulsate anche da finanziamenti europei tramite i noti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

CRIMINALITA’ CAMPANA

In merito alla criminalità organizzata campana – sottolinea la DIA – si rileva un complesso sistema criminale permeato dall’operatività di storiche e consolidate compagini criminali e

di aggregazioni dagli equilibri instabili che, non di rado, cercano di legittimarsi ricorrendo a

metodi violenti per affermare il proprio controllo del territorio. Una criminalità sempre alla

ricerca di nuove, migliori e più lucrose posizioni nei mercati illegali ma anche interessata

alla espansione di una fitta rete di imprese. Le indagini hanno documentato la capacità, da

parte dei sodalizi criminali di maggiore tradizione, di penetrare nell’alveo socio-economico imprenditoriale riuscendo spesso a consolidare posizioni monopolistiche in interi settori

così da incidere significativamente nel tessuto economico del territorio. Non si può più parlare, dunque, di una camorra parassitaria ma di sedimentate organizzazioni divenute esse stesse protagoniste di sofisticati processi finanziari, potendo contare su una propria classe imprenditoriale e riuscendo così a sfruttare spazi criminali offerti dalle “maglie larghe” di frange colluse della pubblica amministrazione. Proprio a causa di accertate infiltrazioni mafiose negli apparati amministrativi, con DPR del 28 febbraio 2022 è stato sciolto il Comune di Castellammare di Stabia (NA) ed il 10 giugno 2022 quello di San Giuseppe Vesuviano (NA).

NDR: Il 17 giugno 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Comune di Marano di Napoli.

CENTRO STORICO DI NAPOLI

Sempre più evidente, nel centro di Napoli, il fenomeno molto diffuso della delinquenza giovanile con numerosi episodi di violenza e riverberi negativi sulla percezione della sicurezza cittadina. Il dato appare preoccupante anche perché interessa trasversalmente molti quartieri e aree urbane con la partecipazione di giovanissimi, anche minorenni. A questo proposito giova evidenziare che, il 13 maggio 2022, nel carcere minorile di Nisida è stato firmato l’accordo “Generazione futura. Patto educativo per la città metropolitana di Napoli” tra scuole, Istituzioni territoriali, Enti locali, l’Arcidiocesi di Napoli, nonché organizzazioni del volontariato e del Terzo settore proprio per arginare la dispersione scolastica e il disagio formativo.

MARANO DI NAPOLI

Nel dettaglio si parla dei singoli comuni della Provincia di Napoli e l’ANTIMAFIA fa un esplicito riferimento ai clan oepranti a Marano: “Nel Comune di Marano di Napoli (Sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R del 18 giugno 2021) le storiche organizzazioni egemoni dei NUVOLETTA, POLVERINO e ORLANDO, nonostante gli arresti di numerosi affiliati, risultano ancora attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e nel reimpiego degli ingenti proventi illeciti in attività imprenditoriali. Il 13 gennaio 2022, il Tribunale di Napoli ha disposto la confisca di rapporti societari e di beni immobili riconducibili a soggetti contigui al clan POLVERINO – SIMEOLI che ha, tra l’altro, riguardato anche una villa e diverse società e cooperative edilizie.”













