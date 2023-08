Nuovo incontro della Commissione Ambiente sull’incendio di via Mastellone

La Commissione Ambiente ha incontrato l’assessore Vincenzo Santagada e il presidente e i consiglieri della Municipalità 6 per discutere dell’incendio di via Mastellone.

Santagada ha spiegato che i dati del monitoraggio di ARPA Campania e di ASL Napoli 1 testimoniano che la situazione, qualche giorno dopo l’incendio, era tornata alla normalità. Il Servizio Igiene ha chiesto ad Asìa un nuovo preventivo per la rimozione dei rifiuti dopo quello di aprile, che ammontava a 4,5 milioni. Ha poi informato che d’accordo con la prefettura è stato attivato un presidio dell’esercito, tuttora presente.

Asìa dovrebbe presentare il nuovo preventivo a breve, ma non si dovrebbe troppo discostare dal vecchio, ha spiegato il Servizio Igiene della città, precisando che in quella somma non erano incluse le attività di bonifica, ma solo le indagini preliminari propedeutiche. Si cercheranno i fondi per l’intervento, che potrà essere per gradi o nella sua interezza, ma è essenziale prevedere un presidio per evitare ulteriori sversamenti illegali.

Per il Nucleo Tutela Ambientale sarebbe utile recintare l’area e attivare un sistema di videosorveglianza che permetta di sorvegliare anche altre zone a rischio.

I comitati hanno chiesto maggiore attenzione per l’area di Barra Ponticelli e hanno denunciato la presenza di altre mini-discariche e situazioni di degrado nella zona.

Urgente per Massimo Cilenti (Napoli Libera) individuare subito una destinazione d’uso per quell’area, coinvolgendo anche gli uffici che si occupano della programmazione urbanistica. Rischiamo altrimenti di sprecare le risorse che impiegheremmo per la bonifica. Sarebbe poi opportuno coinvolgere l’Aeronautica militare, come nel caso della Terra dei Fuochi.

Toti Lange (Misto) ha osservato che la presenza di privati nell’area rende più difficile sia la chiusura dell’area, sia eventuali interventi di bonifica e riqualificazione. In questo senso, coinvolgendo anche l’area Urbanistica, si potrebbe considerare anche l’ipotesi di espropriarle.

Molto positivo per Maria Grazia Vitelli (PD) l’intervento del Sindaco per disporre una pattuglia dell’esercito a presidio dell’area.

Sandro Fucito, presidente della Municipalità 6, ha ricostruito la vicenda di via Mastellone, una discarica abusiva da oltre dieci anni, su un terreno di proprietà comunale, con insediamenti abitativi a pochi metri. Ha auspicato che il lavoro portato avanti dalla Commissione possa dare buoni frutti e che si proceda a una riqualificazione in base alle esigenze espresse dal territorio.

L’assessore ai lavori pubblici e mobilità della Municipalità 6, Antonio Di Costanzo, ha sottolineato l’esigenza di un lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti per dare risposte adeguate ai cittadini.

Tra i consiglieri della Municipalità 6, Rossana Palumbo, ha sottolineato la necessità del sostegno dell’Amministrazione comunale alle proposte di riqualificazione e ripristino dell’area elaborate dalla municipalità; Carmine De Falco, ha chiesto un tavolo con tutte i soggetti coinvolti, inclusa la Regione e di intervenire immediatamente con la chiusura dell’area; Stefano Marzatico, ha evidenziato l’esigenza di conoscere il tipo di rifiuti presenti nell’area per poter poi elaborare un adeguato progetto di riqualificazione; Carlo Capasso ha chiesto un sopralluogo della Commissione per rendersi conto delle attuali condizioni dell’area.

Il presidente Migliaccio ha raccolto l’invito a svolgere un sopralluogo, ribadendo l’impegno della Commissione nella tutela ambientale di via Mastellone e delle altre aree critiche della città.