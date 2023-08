Ciclo rifiuti, centrodestra: non ci rendiamo complici dell’ennesima manovra oscura e a danno dei campani

118 Visite

“Oggi abbiamo assistito all’ennesima manovra oscura di questa maggioranza, che servirà solo a peggiorare ulteriormente la gestione fallimentare del ciclo dei rifiuti. Lo si fa non solo andando contro disposizioni di legge in materia di affidamenti, ma anche affossando i Comuni e tenendo ancora in vita un carrozzone moribondo come la Sapna. Noi non ci siamo resi complici di chi è tornato ad attivare meccanismi iniqui e dannosi per i nostri territori e per i campani”. Così in una nota i consiglieri regionali della Campania, di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Moderati e Riformisti, che hanno votato contro la legge sul rafforzamento della governance della gestione del Ciclo integrato dei rifiuti approvata oggi anche col voto del M5S.













