Forio di Ischia: Truffe in danno di anziani. Carabinieri denunciano 2 persone

Truffatori. Sono sempre loro nella lente dei controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia. Questa volta siamo a Forio e i militari della locale stazione hanno denunciato due pregiudicati di 22 e 30 anni provenienti da Santa Maria Capua Vetere e Casalnuovo di Napoli. La truffa è quella del finto corriere e del pacco in arrivo. La vittima ha 78 anni e sta attendendo lo pseudo fattorino ma fortunatamente parla della questione con il proprio figlio. La richiesta di aiuto al 112 è immediata e l’intervento dei carabinieri è tempestivo. La gazzella arriva giusto in tempo per bloccare i 2 mentre stanno per entrare nell’abitazione della vittima. Per i truffatori una denuncia a piede libero e la proposta per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola verde













