Spagna, popolari prima forza ma Sanchez resiste e spera nel ribaltone

Una vittoria amara. Il partito popolare di Alberto Núñez Feijóo torna a essere la prima forza spagnola, ma non raggiunge la soglia necessaria per conquistare la maggioranza assoluta e governare in solitaria. Ma non solo. Il flop di Vox – potenziale alleato e grande sconfitto di queste elezioni che da 52 passa a 33 seggi – frena la virata a destra dell’esecutivo: il blocco delle destre si ferma, infatti, a 169 seggi (136 il Pp, 33 l’ultradestra), 7 in meno dei 176 necessari per la tanto agognata maggioranza assoluta. Eppure in serata Feijòo ha reclamato la sua investitura a premier e il diritto a governare il Paese: «Come candidato del partito più votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo e cercare di governare il nostro Paese», ha detto ai sostenitori. Dall’altro lato, i socialisti di Pedro Sánchez (Psoe) cantano vittoria per il risultato inaspettato: non solo tengono oltre ogni previsione, ma guadagnano due seggi, arrivando a 122. «Il blocco di Partito Popolare e Vox è uscito sconfitto. Siamo molti di più noi che vogliamo avanzare», ha detto Sánchez. Ma la strada è tutt’altro che in discesa: i tanti partiti locali hanno già annunciato che non daranno il loro appoggio a Sanchez “gratis”. Ora gli scenari potrebbero essere due: o Sánchez mette in piedi una nuova maggioranza (difficile, ma non impossibile), oppure si rischia di cadere «nell’incertezza politica» che porterebbe a nuove elezioni.