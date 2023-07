Elezioni in Spagna, boom del Pp di Feijoo

104 Visite

Elezioni in Spagna, boom elettorale del Pp di Alberto Nunez Feijoo: secondo gli exit poll di Telecinco il Pp conquisterebbe 150 seggi, male Vox con 31 seggi, ma insieme potrebbero raggiungere la maggioranza assoluta, con 181 seggi, 5 oltre la soglia necessaria di 176. Il Psoe, secondo questi dati, sarebbe fermo a 112 seggi, la sinistra di Sumar quarta, sotto il partito di Abascal, ferma a 27.

In netto contrasto con quelli di Telecinco sono i dati forniti dalla tv pubblica Rtve. Il Pp è il primo partito avendo ottenuto tra i 145 e i 150 seggi; il Psoe tiene con una forbice tra i 113 e i 118; Sumar è terzo con 28-31 seggi. Quarta Vox con un numero di seggi tra i 24 e i 27: la scorsa legislatura ne aveva 52. Bene le forze indipendentiste e locali: Erc 9 seggi, Jxcat 9, Pnv 5, EHbildu 6, Cup 1, Bng 1-2, Cc 1 e Tex 0-1. Di fatto, se i dati ufficiali confermassero questi numeri, per le destre sarebbe molto difficile raggiungere la soglia dei 176 seggi per avere la maggioranza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS