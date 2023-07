Garcia lancia l’allarme sul mercato del Napoli: “Serve un difensore”. Poche parole su Osimhen

148 Visite

“La cosa certa è che è difficile trovare un difensore, al momento non è arrivato ancora nessuno e questo fa capire che non è facile trovare una soluzione. L’importante è che arrivi qualcuno, poi se non succede faremo affidamento sui tre difensori che sono in squadra. Io di solito gioco con due centrali, quindi andrà bene anche così”.

Osimhen distratto, Garcia gioca a nascondino

Si affida alle frasi di circostanza invece Rudi Garcia quando deve toccare l’argomento Osimhen. Nel corso della presentazione di ieri a Dimaro, il giocatore nigeriano non è apparso al centro della festa come è sempre stato in passato e questo ha messo un po’ di paura ai tifosi azzurri. Garcia prova a nascondersi. “Ho parlato con tutti i ragazzi e non solo con Osimhen, sono concentrati tutti sull’obiettivo, allenarsi bene e prepararsi alla prima giornata di campionato che arriverà presto. Victor è uno dei migliori attaccanti in circolazione e siamo contenti che sia con noi”.

Napoli, Garcia vuole una squadra affamata

Uno dei rischi principali che corre il Napoli nella prossima stagione è quello di sentirsi appagato dopo la vittoria dello scudetto. Toccherà a Rudi Garcia riuscire a tenere la squadra concentrata sull’obiettivo e non farla sentire affamata. “Spero e voglio che la squadra sia ancora affamata. Il mio dovere sarà far capire loro che non possono abbassare concentrazione e impegno, dovranno dare tutto per la squadra. Chi mi ha impressionato? Il livello genere è molto positivo. Con il gruppo al completo c’è tanta tecnica e i calciatori capiscono in fretta come stare in campo e rispondere alle mie indicazioni”.













