MARANO, LA VOCE. “ABBIAMO FATTO DOMANDA PER UN BENE CONFISCATO, MA DA MESI IL COMUNE NON RISPONDE. SUI BENI CHE SI FA? SOLO CHIACCHIERE O POLITICA?”

Abbiamo protocollato regolare istanza via Pec, corredata da tutte le informazioni richieste, per ottenere un bene confiscato, come da ultimo avviso pubblico del Comune, almeno quattro-cinque mesi fa, ma dall’ente – nonostante l’avvenuta ricezione delle istanze – non è ancora arrivata alcuna risposta. Le istanze, per un terreno, sono state raccolte dall’ufficio preposto ma, nonostante i solleciti, nulla ci è stato finora comunicato. Il Comune di Marano possiede una miriade di beni e da anni assistiamo alla litania del mancato affidamento. Quando ci sono però persone e associazioni interessate al tema il Comune latita. I beni si danno sempre ai soliti noti? E’ questa la logica? Ma il sindaco Morra è stato allertato dagli uffici comunali e dal responsabile dei settori patrimonio e tecnico? O c’è qualcuno, ci auguriamo di no, che vuole fare politica con i beni confiscati? Non siamo i soli a lamentarci: anche un’altra associazione è nella nostra identica situazione.

Associazione sportiva Atletico Marano













