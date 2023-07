Svolta in Cassazione, annullata sentenza a carico di De Liso. Fu arrestato con 50 chili di cocaina

Svolta in Corte di Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Antonio Cavallo, ha annullato la sentenza emessa dal Gip di Napoli Nord, confermata in Appello, a carico di De Liso Ciro, condannato a 9 anni per possesso di 50 Kg di cocaina con un elevato principio attivo. Era l’inverno del 2021 quando il personale della Polizia di Stato, a seguito di un accurato servizio di osservazione, fermava il De Liso Ciro a bordo della propria vettura. La perquisizione diede esito positivo, in quanto i verbalizzanti rinvenivano nella vettura del De Liso 13 Kg di cocaina. Si decise di estendere la perquisizione anche alla abitazione del predetto, ove gli operanti rinvennero altri 37 kg di cocaina della medesima qualità di quella già sequestrata. Il De Liso veniva tratto in arresto. All’esito del Giudizio di primo grado, il De Liso veniva condannato alla pena di 9 anni, in quanto gravato da numerosi precedenti anche specifici. Al tempo stesso il Gip, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Antonio Cavallo, concedeva al De Liso gli arresti domiciliari fuori regione con l’autorizzazione a recarsi al lavoro, nonostante il predetto fosse stato ritenuto non meritevole delle attenuanti generiche e della severa pena inflitta. La pena venne confermata anche in sede di Appello. Orbene, la Cassazione, accogliendo il ricorso del legale di fiducia del De Liso, ha annullato la sentenza per violazione del criterio moderatore in punto di pena, inviando gli atti ad una diversa sezione della Corte di Appello di Napoli per rideterminare il trattamento sanzionatorio. L’annullamento in Cassazione ha inoltre impedito, per il momento, che il De Liso rientri in carcere, tappa obbligata se si considera che il reato contestato è ostativo in quanto aggravato dall’ingente quantitativo. Pertanto il De Liso al momento continuerà a beneficiare della misura degli arresti domiciliari, misura di certo meno afflittiva rispetto a quella carceraria.