Marano, omicidio Iannone: l’autopsia slitta ad oggi

E’ slittata ad oggi l’autopsia sul corpo di Vincenzo Iannone, 47 enne trovato carbonizzato due giorni fa in via Pigno. La vittima era all’interno di un’auto. L’esame autoptico, previsto per ieri, è slittato ad oggi. I carabinieri hanno interrogato i familiari di Iannone e passato al setaccio le immagini registrate da alcune telecamere. Oggi se ne saprà di più. La pista dell’omicidio è, al momento, quella più battuta dai carabinieri della compagnia di Marano, guidata dal maggiore Alberto Leso.













