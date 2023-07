ACCOLTELLAMENTO A MARECHIARO, VITELLI (PD): “CONTINGENTAMENTO PER GARANTIRE MASSIMA SICUREZZA

71 Visite

“E’ ormai chiaro quanto il controllo delle spiagge sia un passaggio

obbligato per garantire la massima sicurezza ai cittadini ed ai

lavoratori degli stabilimenti balneari della Città”.

Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di

Napoli per il Partito Democratico e vicepresidente dell’Osservatorio

Unesco, sull’ultimo, gravissimo, caso di violenza registrato nel

pomeriggio del 9 luglio, quando due giovani di circa 15 anni hanno

accoltellato e gravemente ferito un bagnino di 42 anni in servizio, al

termine di un diverbio con gli aggressori scaturito per un lettino.

Vitelli aggiunge: “Il mare libero resta una priorità da garantire a

tutti i cittadini napoletani, ma occorre altresì trovare un punto di

equilibrio tra libertà d’accesso alle spiagge e libertà di vedere

garantita la propria sicurezza. Contingentare gli ingressi, mediante

presidi di sicurezza ed attenta registrazione degli utenti, è l’unica

strada da percorrere. Inoltre, ripartire dalla Regolamentazione

predisposta dal Comune di Napoli lo scorso anno, che prevedeva

prenotazione a numero chiuso e divieto di accesso ai minori se non

accompagnati nei lidi pubblici, potrebbe essere un’ottima idea per

iniziare ad arginare il fenomeno, nell’attesa di ulteriori e più

dettagliati interventi, finalizzati a tenere lontani facinorosi,

violenti e criminali dagli stabilimenti balneari della città”

#fiancoafianco #mariagraziainconsigliopd

Mariagrazia Vitelli, Consigliera gruppo PD Comune di Napoli













