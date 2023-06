L’Anac chiarisce: “No all’affidamento diretto del servizio idrico all’Acquedotto scpa”. Il caso Sant’Arpino e la storia di Marano

54 Visite

Ai sensi degli articoli 12 e 22 del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4/7/2018, che l’affidamento diretto del servizio idrico integrato all’Acquedotto Scpa da parte del Comune di Sant’Arpino non risulta in linea con la normativa nazionale e comunitaria e ai principi di elaborazione giurisprudenziale in materia e si pone, pertanto, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Si rimette al Comune di Sant’Arpino, sulla base delle criticità emerse, la valutazione delle più opportune azioni a tutela dell’interesse pubblico, al fine di ripristinare la gestione del servizio secondo canoni coerenti con il vigente quadro normativo. Il Comune di Sant’Arpino è invitato a comunicare all’Anac eventuali determinazioni che intende assumere al riguardo, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Anac. Questo il contenuto della delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione, che ha esaminato e approfondito un esposto su tale affidamento.

Ricordiamo che un paio di anni fa, prima dell’avvento dei commissari, il Comune di Marano (gestione Visconti) era intenzionata ad affidare a tale consorzio – sempre con affidamento diretto – la gestione del servizio idrico comunale. La vicenda fu censurata anche dagli ispettori della prefettura che stilarono la relazione che portò in seguito allo scioglimento dell’ente.













