Somma Vesuviana, il sindaco azzera giunta

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel Napoletano): “Una decisione difficile ma necessaria quella di ritirare tutte le deleghe in capo ai vari gruppi che compongono la coalizione di governo cittadino. Tale atto ha come obiettivo quello di favorire la realizzazione dei punti programmatici proposti in campagna elettorale, per ridare lustro e vigore al nostro paese e nel contempo valutare la reale adesione, da parte dei gruppi della maggioranza, al progetto per una Somma migliore”.

“Ho azzerato la Giunta. Una decisione difficile ma necessaria quella di ritirare tutte le deleghe in capo ai vari gruppi che compongono la coalizione di governo cittadino. Tale atto ha come obiettivo quello di favorire la realizzazione dei punti programmatici proposti in campagna elettorale, per ridare lustro e vigore al nostro paese e nel contempo valutare la reale adesione, da parte dei gruppi della maggioranza, al progetto per una Somma migliore, verificando la maturità politica e amministrativa di tutte le forze presenti in consiglio comunale, capaci a contribuire a tale missione, intervenendo attraverso canali sovracomunali per una maggiore attribuzione di fondi e/o interventi strutturali. La Città di cui mi pregio essere Sindaco non può più aspettare, ha bisogno di un governo in carica forte e coeso per far fronte alle sfide che si presenteranno. Nasce, per tali motivi, una decisione scevra da qualsiasi interesse personale e che al contempo vuole essere appello a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di Somma Vesuviana, auspicando la più ampia partecipazione, il tutto sicuramente da definire insieme e/o con chi vorrà esserci”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. Confermati tutti gli eventi in programma domani, Sabato 24 Giugno. Annullata invece la conferenza stampa del 26 Giugno.













