Marano, Gestione del Servizio Idrico Integrato Comunale. Pap: “Chiediamo all’Amministrazione di aderire alla Spa a Capitale Pubblico”

“Considerata la situazione di totale blocco che abbiamo dovuto subire per tutto il periodo del commissariamento, mentre 11 Comuni del Distretto Napoli Nord, intanto, davano vita ad una Spa a capitale pubblico per gestire il Servizio Idrico nei territori di competenza, sentiamo l’esigenza di avanzare alcune proposte e richieste alla nuova Amministrazione” affermano gli attivisti.

Al neo sindaco e al Consiglio Comunale chiediamo di attivarsi urgentemente per giungere ad una delibera che permetta, anche al nostro Comune, di aderire alla nascente “APNN Spa Acqua Pubblica Napoli Nord Spa”, proseguono gli attivisti.

“Una richiesta che avanziamo, sebbene la soluzione di una Spa a capitale pubblico non sia, comunque, la soluzione ottimale per rispettare in pieno la volontà popolare espressa con il Referendum del 2011 sull’acqua pubblica e né delle richieste che abbiamo avanzato nel corso della straordinaria mobilitazione locale nel febbraio del 2021, contro il tentativo di privatizzazione del Servizio Idrico Integrato, conclusosi con la bocciatura della Delibera n°148” concludono gli attivisti.

Ieri pomeriggio le militanti ed i militanti di Potere al Popolo si sono incontrati alla Casa del Popolo di Marano assieme alle cittadine e cittadini, attiviste ed attivisti dei comitati per l’Acqua Pubblica dell’Area Nord e Flegrea per proseguire la discussione relativa alla gestione del servizio idrico integrato comunale alla luce dell’imminente scelta che l’amministrazione Morra, a targa PD, dovrà effettuare per non disattendere le normative vigenti che obbligano gli enti pubblici ad individuare un gestore unico di Distretto