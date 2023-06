Napoli e provincia, reddito di cittadinanza. I dati della Guardia di Finanza: scoperti illeciti per circa 21milioni di euro in un anno e mezzo

199 Visite

Illeciti scoperti per oltre 20,8 milioni e 1.198 persone denunciate nell’ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza; 409 persone denunciate per reati in materia di appalti e corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione; 34mila interventi ispettivi, 4mila indagini per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità economica. I crediti di imposta tra gli illeciti più diffusi; 240 evasori totali e 874 lavoratori in nero o irregolari, mille i soggetti denunciati per reati tributari. E ancora 3.486 interventi in materia di spesa pubblica con 924 soggetti denunciati e 326 segnalati alla Corte dei conti per danni erariali pari a oltre 134milioni di euro. Questo il bilancio delle operazioni del comando provinciale di Napoli della Guardia di finanza dal primo gennaio 2022 al 31 maggio 2023, presentato nel corso della celebrazione per i 249 anni dalla fondazione del Corpo alla Caserma Zanzur.













