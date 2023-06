GIUGLIANO: controlli sul lavoro, sanzionato titolare di un bar. Carabinieri rilevano sporcizia e dipendenti irregolari

212 Visite

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e a personale dell’ASL Napoli 2 Nord hanno denunciato un 42enne di Villaricca. Amministratore unico di un bar in Via Nuova Sant’Antonio, nel comune di Giugliano, dovrà rispondere di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Individuati 4 dipendenti “in nero” sugli 8 impiegati e rilevate carenze igienico sanitarie nei locali di produzione e in quelli di servizio. L’attività è stata sospesa, notificate sanzioni penali e amministrative per circa 28mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS