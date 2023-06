Sabato il “Calvizzano Festival d’Autore – edizione 2023” con Enzo Gragnaniello, domani la presentazione in Consiglio regionale

111 Visite

Il 24 giugno, nella Villa Comunale Calvisia, si sfideranno i 12 finalisti del contest promosso dal Comune con il sostegno morale ed economico della Città Metropolitana di Napoli. Le selezioni si sono svolte da febbraio a maggio, ma solo uno sarà il vincitore che avrà la possibilità di registrare il suo brano in uno studio professionale con l’ausilio di musicisti, arrangiatore e fonico per il mixing, realizzare un videoclip, promuoverlo in radio e pubblicarlo sulle principali piattaforme digitali. Ospite d’onore il celebre cantautore Enzo Gragnaniello

L’Amministrazione Comunale di Calvizzano, sulla scia del successo dello scorso anno del “Calvizzano Festival d’Autore”, si prepara a celebrare la seconda edizione della kermesse musicale rivolta ai giovani autori e compositori under 35 di tutto il territorio nazionale, allo scopo di valorizzarne il talento e di dare slancio all’inclinazione musicale degli artisti emergenti. La serata finale il prossimo sabato, 24 giugno, dalle 20.30, nella splendida Villa comunale Calvisia, con special guest il celebre cantautore Enzo Gragnaniello.

La rassegna musicale, che gode del patrocinio morale ed economico della Città Metropolitana di Napoli, sarà presentata domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 11, presso la sala “Caduti Nassiriya” al 21° piano della sede del Consiglio Regionale – Centro Direzionale – Isola F/13. Interverranno il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, il Consigliere Metropolitano Luciano Borrelli, il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza, i direttori artistici Giuseppe Cavallo ed Ermanno De Simone e la presentatrice della kermesse, Mariangela Chianese.

Il festival

Nel periodo febbraio – maggio è stata avviata la fase di scouting, con un team di esperti che ha raccolto brani inediti mai pubblicati prodotti dagli aspiranti cantautori. Dopo la fase di raccolta sono stati selezionati 12 brani, scelti da una giuria competente, composta da personalità di spicco del mondo dello spettacolo e giornalisti, come, ad esempio, Mario Fedele, della Casa editrice “La Canzonetta”, tra le più famose al mondo per la salvaguardia del patrimonio della canzone napoletana, il dirigente Rai Luigi Aveta, e Mario Coppeto, presidente della Fondazione Roberto Murolo.

A partecipare alla serata di sabato 24 saranno proprio i 12 giovani artisti selezionati. I cantanti in gara saranno valutati dalla giuria. Il vincitore avrà la possibilità di registrare il suo brano in uno studio professionale con l’ausilio di musicisti, arrangiatore e fonico per il mixing; potrà realizzare un videoclip a corredo del brano; promuoverlo in radio e, infine, pubblicarlo sulle principali piattaforme digitali.

La partecipazione al contest è stata gratuita. Quest’anno cinque dei dodici finalisti provengono da altrettante regioni fuori dalla Campania: Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Calabria. A tutti è stato garantito, gratuitamente, vitto e alloggio grazie alla collaborazione dell’Hotel Donato.

Sarà assegnato, altresì, a uno dei 12 finalisti il premio della critica in memoria di Sara Ricciardiello, giovane calvizzanese che perse la vita lo scorso anno, dopo tre mesi di agonia in ospedale, a seguito di un terribile incidente stradale. Sara amava la musica e aveva anche una bellissima voce. Durante la kermesse sarà riprodotto un brano da lei cantato. Il riconoscimento sarà assegnato dalla parte giornalistica della giuria, composta da Umberto Chiariello, giornalista radiotelevisivo, Francesco Mennillo, giornalista Teleclub Italia, Angela Mallardo, giornalista e docente.

Oltre al sostegno della Città Metropolitana, il Festival ha ottenuto, di recente, il patrocinio morale della Regione Campania, del Consiglio Regionale e del Progetto del Comune di Napoli denominato “Napoli Città della Musica”. La manifestazione è, inoltre, parte integrante del progetto “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate” e concorre alla formazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani”.

L’evento impegnerà tante professionalità, legate in un modo o nell’altro al mondo della musica: artisti, band musicali, musicisti, tecnici, addetti alla sicurezza, assistenti, scenografi e giornalisti.













