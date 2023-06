218 Visite

Licenza d’uso per l’impianto, completato l’ultimo tassello. Il Comune di Giugliano, nella mattinata di oggi, ha inviato via Pec l’agognato documento. La società gialloblu, dunque, potrà tranquillamente iscrivere la squadra al campionato di serie C. Termine ultimo il 15 giugno.













