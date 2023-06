Berlusconi, il messaggio dei figli: “Dolcissimo papà, grazie per la vita e l’amore”

61 Visite

Sono i 5 figli a inviare un messaggio commovente al leader di Forza Italia sulle reti di Mediaset.

«Dolcissimo papà – scrivono Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai per sempre dentro di noi». E sulla torre Mediaset di Cologno Monzese sono spuntate le scritte “Ciao papà” e “Grazie Silvio”.

Negli studi televisivi di Cologno Monzese negli ultimi anni Silvio Berlusconi non lo si vedeva spesso e a ricordarlo sono soprattutto i dipendenti che avevano cominciato a lavare con lui oltre 30 anni fa. «Non dimenticava i nomi di nessuno – ha raccontato un operatore televisivo uscendo dal centro di produzione di Mediaset in viale Europa -. Quando lo incrociavamo sul luogo di qualche evento salutava sempre, affabile e gentile». I primi anni, dopo il lancio dei suoi canali televisivi, si presentava spesso alle conferenze stampa di annuncio dei programmi, anche solo per un saluto lasciando poi la scena agli altri”.













