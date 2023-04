Preside antimafia arrestata: ai bambini anche burro scaduto

83 Visite

Gli inquirenti lo citano come esempio della spregiudicatezza dell’indagata, la preside antimafia della scuola Falcone di Palermo Daniela Lo Verde, arrestata venerdì per peculato e corruzione . A svelare l’ultimo risvolto dell’inchiesta della Procura Europea è l’intercettazione di una conversazione tra la dirigente e il suo vice, pure lui ai domiciliari con le stesse accuse.

Ad agosto scorso nella mensa dei ragazzi, razziata dalla Lo Verde che rubava e portava via dall’origano, all’acqua, al tonno e alle patatine, mancava il burro. La soluzione la trova una delle collaboratrici della preside che trova un panetto nuovo nel frigo della preside, dove finivano tutte le derrate alimentari che la donna poi trasferiva a casa sua. Incurante che l’alimento fosse scaduto, prima pensa di servirlo ai bambini aperto, in modo che le docenti non coinvolte nei raggiri non se ne accorgessero, poi ha un’idea migliore: cancellare la scadenza.

«A posto, non c’è più», rivela la bidella a un’altra persona ancora non identificata, non sapendo di essere intercettata. Della cosa viene informata la Lo Verde che ci ride su. E al telefono dice ad Agosta: «Gli abbiamo cancellato la data di scadenza al burro». «Vi denunciano», commenta ridendo Agosta. «Secondo me pure», risponde sghignazzando la dirigente. Esemplificativo del clima che si respirava nella scuola della Lo Verde, che oltre a depredare la mesa si sarebbe appropriata di pc e tablet destinati ai ragazzi, è il contenuto del verbale di interrogatorio dell’insegnante che, con la sua denuncia, ha dato il via all’inchiesta.