L’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPe) e il Premio Nazionale “Giuseppe Salvia”

E’ stato un evento di altissimo livello istituzionale quello che si è svolto a Napoli, presso l’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Federico II, ospitato dalla Presidente della Scuola di Medicina Prof.ssa Maria Triassi e dal Direttore Generale dell’AOU Federico II, Dott. Giuseppe Longo.

Il premio alla memoria di “Giuseppe Salvia”, vicedirettore del penitenziario di Poggioreale a lui intitolato così come una Scuola dell’infanzia a Capri, ha trovato pieno sostegno da parte del Governo e dal Parlamento e ha ottenuto l’adesione del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dal Presidente del Senato Ignazio la Russa, che hanno voluto destinare una medaglia quale premio di rappresentanza, alla commemorazione del Vice direttore Salvia, nonché i patrocini del Ministero dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, ma anche il patrocinio del Ministero della Difesa, della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, dell’Accademia Europea Studi Penitenziari e della rivista Il Poliziotto Penitenziario in congedo. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Polizia Penitenziaria di cui il Presidente nazionale è Donato Capece .

In apertura della cerimonia e prima degli interventi, moderati dal giornalista Angelo Covino, gli alunni della Scuola secondaria di I grado, “Gaetano Caporale” di Acerra, hanno cantato l’inno degli Italiani diretto dal maestro del coro della Scuola Caporale. Grande partecipazione di alunni è arrivata dalla classe 4 L del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Giuseppe Garibaldi di Napoli con la Prof.ssa Rosamaria Lombardi, che oltre a far sentire la vicinanza del liceo, ha finanziato la realizzazione di un diario scritto dai suoi alunni per ricordare la figura del dottor Salvia.

Anche l’Istituto Morano di Caivano con la Preside Eugenia Carfora ha presenziato e collaborato all’evento Salvia, deliziando il palato degli ospiti con biscotteria e caffè, dolcemente preparati e serviti dagli alunni del Morano, rigorosamente in divisa blu. E non solo, il Morano ha omaggiato la platea – oltre 300 persone, con un brano musicale orchestrato dal vivo da 3 alunni che con la chitarra hanno emozionato il pubblico. “Giuseppe Salvia è stato un grande italiano. Ha servito lo Stato con onore e non ha piegato la testa di fronte all’arroganza della camorra e di un criminale che, in quel momento, credeva di essere intoccabile e al di sopra della legge. Giuseppe ha dimostrato che non era così e ha sfidato la criminalità organizzata a viso aperto fino in fondo e il 14 aprile di 42 anni fa ha pagato questa scelta con la sua vita. L’Italia deve molto a persone come Giuseppe”.

Così il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha definito il vicedirettore del penitenziario Poggioreale, in un suo messaggio inviato al Presidente nazionale dell’Anppe Capece. “L’istituzione del Premio “Giuseppe Salvia”, dimostra che i sacrifici non vengono dimenticati e che vengono indicati come un esempio di onestà, di legalità e di rappresentanza dei valori che lo Stato deve sempre incanalare in ogni comunità della sicurezza”. Ha detto il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, intervenuto venerdì mattina alla cerimonia.

Per il Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco: “Giuseppe Salvia ebbe “il solo torto” di sfidare la camorra per compiere fino in fondo il proprio dovere di servitore dello Stato quando era vicedirettore del penitenziario di Poggioreale. Per questa sua rigorosa fedeltà al dovere, egli ha pagato con la vita. L’Italia ha bisogno ogni giorno di esempi e di testimonianze come queste”. Anche il Viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Sen.Edmondo Cirielli, ha testimoniato la sua vicinanza. In un video messaggio, inviato al Presidente dell’ANPPe Campania, ha fatto giungere ai familiari della vittima del dovere, alla direzione nazionale Anppe , al Presidente Capece, ai rappresentanti del Governo e alle autorità civili, militari e religiose presenti in sala, il suo particolare ed affettuoso pensiero. Cirielli ha poi rivolto le sue congratulazioni ai premiati prescelti dai rispettivi comandi di appartenenza che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio ed a favore della comunità. Anche il Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Lina Di Domenico ha espresso sentimenti di vicinanza alla famiglia Salvia.

Alla cerimonia oltre ai familiari della vittima: la vedova Giuseppina Troianiello e ai due figli Antonino e Claudio Salvia, che hanno raccolto il testimone del padre Giuseppe e come lui, diventati integerrimi servitori dello Stato, hanno partecipato il Vicepresidente del Senato Sen. Maurizio Gasparri, il Sottosegretario all’Interno On.Emanuele Prisco, il Vice Capo del DAP Lina Di Domenico, il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania Lucia Castellano, l’On. Marta Schifone, l’On. Michel Schiano, il Direttore della Casa Circondariale di Poggioreale Carlo Berdini, la Presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli Gen. di B. Paolo Borrelli, il Gen. di B. Vittorio Angelo Canu della polizia penitenziaria nonché numerosi Direttori e Comandanti di Reparto dell’Amministrazione Penitenziaria.

Alla cerimonia, in rappresentanza del prefetto di Napoli c’era il viceprefetto vicario Gaetano Cupello, mentre il sindaco Manfredi era rappresentato dall’assessore Antonio De Iesu.

Così come il questore di Napoli Alessandro Giuliano, che era rappresentato dal suo vicario

Dott. Riccardo Caccianini. Anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri gen. Enrico Scandone era rappresentato dal Col. Christian Angelillo, accompagnato dai Maggiori Fabio Ibba e Luca Leccese. Il Comando Logistico della Marina Militare di Napoli e l’Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli erano rappresentati rispettivamente dall’Ammiraglio di Divisione Vincenzo Montanaro è dal Colonnello Roberto Leo. Anche il Comando Forze Operative Sud dell’Esercito era rappresentato da un ufficiale. Tra i numerosi ospiti d’onore c’erano il Presidente della Corte di Appello di Napoli f.f. Eugenio Forgillo, il Procuratore generale preso la Corte di Appello di Napoli Luigi Riello, la Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, il Presidente del Tribunale Militare di Napoli Filippo Verrone, il Procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, il Procuratore di Avelino Domenico Airoma, il Procuratore Aggiuntodella Procura di Napoli Nord Maria Di Mauro, il Giudice Aldo Esposito della Suprema Corte di Cassazione, il Direttore Regionale Campania dei Vigili del Fuoco Ing. Emanuele Franculli, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta Ing. Paolo Massimi, il vicequestore Primo Dirigente Maria Rosaria Romano del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Molise e Basilicata, il Comandante del 10*Reggimento Carabinieri Campania Col. Nicola Lorenzon, che fa parte anche del comitato scientifico del premio Salvia, il Col .Sante Picchi, Comandante Carabinieri di Vallo della Lucania, il Colonnello Felice Caporaso, il Col. Biagio Chiariello, Mimmo Rubio, Luigi Ferraiuolo, l’Ing. Francesco Agliata, Aniello Buondonno, Patrizia Docimo, Michele Balato, Biagio Ciccarelli, Guglielmo Moschetti, l’Avvocato Stefania Pisciotta anche in rappresentanza del Comitato Croce Rossa Italiana di Napoli Nord, l’Avv. Antonio Melillo, il Direttore del Coordinamento Metropolitano Inps di Napoli, Roberto Bafundi, i direttori Inps Furio Vai, Rossella Pellegrino, Gianfrancesco Tedeschi, Francesco Esposito e i funzionari Salvatore Ferraiuolo, Elena Gatto, Emilio Fiorentino e Giovanni Tavasso. A coordinare l’organizzazione dell’evento il commissario della polizia penitenziaria Pasquale Salemme che, unitamente ai volontari e dirigenti dell’Anppe, hanno assicurato l’ottima riuscita della cerimonia.

L’evento brillantemente riuscito, ha ottenuto i seguenti sponsor: Centro di Medicina Specialistica Polimed di Afragola, Samsung AttiHospital, di San Marco Evangelista, New Pharmadental di Sarno e infine dal maestro floreale Espedito Rusciano di Marano di Napoli noto nel suo ambiente per aver addobbato per due anni consecutivi il festival di Sanremo.

I premiati sono stati proposti dai rispettivi Comandi di appartenenza

Nell’elenco allegato i Componenti del comitato Scientifico del “Premio Giuseppe Salvia” I Edizione dott.ssa Ilva Sapora già Direttore Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Claudio Palomba Prefetto di Napoli dott. Luigi Riello Procuratore generale Corte d’Appello di Napoli dott.ssa Elisabetta Garzo Presidente Tribunale di Napoli dott.ssa Maria di Mauro Procuratore Aggiunto presso Procura della Repubblica di Napoli Nord; Gen. di B. Guardia di Finanza Nicola Altiero – Vice Direttore Tecnico Operativo Direzione Investigativa Antimafia; dott. Aldo Esposito Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Roma; dott. Giuseppe Visone Sostituto Procuratore DDA Procura della Repubblica di Napoli; dott. Paolo Itri Magistrato Procura della Repubblica di Napoli; dott.ssa Lucia Castellano Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania; dott. Donato Capece Presidente Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria; Gen.di B. Enrico Scandone Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli; dott. Claudio De Salvo Capo Centro Operativo Direzione Investigativa Antimafia di Napoli Gen. di B. Ciro Esposito Comandante della Polizia Locale di Napoli; Col. Nicola Lorenzon Comandante 10*Reggimento Carabinieri Campania; dott.ssa Deborah Capasso de Angelis, Presidente dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (ANCRIM); dott. Antonello Perillo Vice Direttore Nazionale del TGR RAI; dott. Carlo Verna Consigliere nazionale Ordine dei Giornalsiti; dott. Claudio Silvestri Componente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nonché segretario del Sugc; dott. Pier Paolo Petino Direttore responsabile dell’Agenzia digitale Videoinformazioni e Segretario dell’Ussi della Campania; dott. Mimmo Rubio giornalista anticamorra; Col. Biagio Chiariello Comandante Polizia Locale di Arzano; dott. Stefano Campanella giornalista Direttore Padre Pio Tv; dott. Claudio Salvia funzionario Ministero dell’Interno; dott. Antonino Salvia funzionario del Dap – Ministero della Giustizia; dott.ssa Rossella Pellegrino Direttore Inps Filiale Metropolitana Area Nolana; dott. Antonio Mattone giornalista Referente Comunità Sant’Egidio Napoli













