L’angolo della cazzimma e della satira. Elezioni Marano, bookmakers scatenati sul futuro scioglimento del Comune. Quote e date…..

124 Visite

Nei bar e negli uffici pubblici cittadini non si parla d’altro e si scommette da giorni sulla durata del prossimo sindaco e consiglio comunale. I bookmakers hanno già diramato le quote sul futuro scioglimento del municipio. Chi punterà 10 euro sullo scioglimento dell’ente, ne incasserà (di euro) appena due. Archiviato l’iter del deposito delle liste e letti i nomi, a molti – noi compresi – è corso un brivido lungo la schiena. Se dovessero essere eletti i consiglieri già citati nei decreti di scioglimento (ce ne sono parecchi e non solo riferiti all’ultima consiliatura), gli imprenditori edili e di società borderline, quelli con le parentele più scomode o legati a determinati carrozzoni, entro un anno e mezzo o due dovremmo assistere al consueto film: invio della commissione d’accesso e successivo scioglimento. Gli inglesi ne sono certi: è una probabilità altissima, che supera il 90 per cento.

Dalla letture delle liste, sono forse due o tre gli aspiranti sindaco che non avrebbero problemi di sorta. Per cinque, invece, se dovessero eletti certi aspiranti consiglieri, sarebbero invece dolori de panza….

A volte ritornano è il film più gettonato del momento: gli attori protagonisti sono Salvatore De Stefano (l’ex assessore, detto Caf, che ha rispolverato gli stessi slogan e manifesti di 10 anni fa), Biagino Baiano, Orazio Castaldo, Annina Garofalo, Enzina Carandente, Lorenzo Di Marino, Golden Boy Abbatiello, Luigi di Marino, alias il Muto, Antonio Cerullo, in arte Pacione, Castrese Alfiero, Teresina Giaccio, in arte la Contessa di Monteleone, Nicolino Moio, Mimmuccio Paragliola, meglio noto come Padre Ralph, Bob Sorrentino, Davide Di Luccio, Ciccio Vallefuoco and others..

La composizione del consiglio comunale è più o meno già decisa, almeno per ciò che attiene i pochi scranni riservati ai futuri oppositori: entreranno in Consiglio, salvo clamorose sorprese, i candidati sindaco Di Guida, Di Maro, Fanelli, Baiano, Schiattarella, Izzo e Morra. Tra questi uscirà anche il duo che si contenderà il ballottaggio. Per Zavarone, invece, ci sarà da lottare. Chi arriverà secondo al ballottaggio porterà con sé, sempre all’opposizione, al massimo uno o due consiglieri. Morale della favola? Per l’opposizione, al 90 per cento, i giochi sono già fatti, ora si tratta di vedere cosa accadrà in maggioranza e tutto, naturalmente, dipende dalla sfida a due del secondo turno. Centinaia di aspiranti consiglieri, pertanto, corrono a vuoto o solo per portare acqua al proprio candidato sindaco.

Consiglio ai tipografi: fatevi pagare in anticipo per santini, manifesti e quant’altro, poiché tantissimi aspiranti consiglieri non saranno eletti. A buon intenditor….













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS