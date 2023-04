Tennis Tavolo, il TT Galleria Mugnano festeggia la doppia promozione in serie B1 e B1

96 Visite

Oggi, con la fine dei Campionati a squadre di Tennistavolo, il TT Galleria Mugnano festeggia la doppia promozione. Il prossimo anno disputerà i Campionati nazionali di serie B2 e serie B1. La peculiarità di questo Team vincente è un gruppo di atleti e dirigenti che anno dopo anno è cresciuto sempre più fino a trasformare quel sogno chiamato -Serie A- in un obbiettivo concreto. Questo prestigioso risultato, per l’area nord di Napoli e per gli sport minori, rappresenta oltre che un grande successo, un forte e meritato riscatto. L’intera Società festeggerà l’ evento sabato 22 aprile presso la Galleria del Centro Commerciale di Mugnano, Main Sponsor dell’Associazione. “I festeggiamenti proseguiranno con quattro giorni di tennistavolo all’interno della Galleria” spiega il Direttore Ezio Micillo “da sabato a martedì tutti gli appassionati potranno assistere a esibizioni di alto livello, sfidare i Campioni e partecipare al torneo amatoriale per vincere numerosi premi. Un invito per tutta la cittadinanza e gli amici sportivi.”













