Giugliano da urlo con il Potenza: vittoria in rimonta e permanenza in C in cassaforte

128 Visite

Successo in rimonta (3-2) per i tigrotti di Di Napoli. Il Giugliano agguanta l’aritmetica salvezza (sarebbe bastato un punto), battendo il Potenza al Partenio-Lombardi di Avellino con reti di Zullo, Gladestony e Rondinella. Primi minuti choc per i gialloblu, sotto di due gol (reti di Volpe e Murano) dopo soli diciassette giri di lancette. La reazione dei padroni di cass non si fa attendere. Gli uomini di Di Napoli accorciano le distanze con il difensore Zullo al 25′, poi pareggia dieci minuti dopo con un bel gol del solito Galdestony. Ripresa ricca di colpi di scena. Al 15′ è Rondinella a realizzare il gol che consente al Giugliano di conquistare i tre punti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS