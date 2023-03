Elezioni Marano, tutte le novità sulle ultime trattative. Pd isolato, 5 Stelle nel limbo, centrodestra incartato, la scelta di Per

116 Visite

Le ultimissime dal fronte Marano, dove la campagna elettorale continua ad essere segnata da colpi di scena a ripetizione.

Centrodestra: Teresa Giaccio è sempre in corsa e, nonostante dica che non sarà candidata, si sta adoperando in tutti i modi per spuntarla. Nella riunione di ieri sono stati fatti diversi nomi. Resta in campo ancora anche il medico Pasquale Moio, Teresa Frecciarulo e qualche nome di Forza Italia, ancora medici a quanto pare, che Fdi vuole tenere aggrappato al tavolo tentandolo con nomi che verosimilmente saranno bruciati all’ultimo miglio.

Centrosinistra: Matteo Morra, a parte il Pd, una parte di esso, ha poco o nulla. Fanelli sta facendo il suo percorso autonomo, almeno per ora, altri come Caso si sono chiamati ufficialmente fuori. Terzo polo gioca per scalzare Morra assieme al consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Stanzione è alla finestra, ma Stanzione – se Morra non si ritira – non sarà mai in campo.

Centro. Marano lab, secondo il presidente Alessandro Pace, non siede al tavolo di nessuna trattativa, eppure qualcuno dell’associazione lo fa. Su Michele Izzo c’è Giovanni Pagano (Iv) e poco altro, forse Antonio Cerullo, l’imprenditore che sosteneva Luigi De Biase.

M5s. Nessuna novità. L’unica certezza è che il gruppo locale non vuole andare in coalizione con il Pd. Ma Morra, Pd, stamani è stato visto in giro con il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, molto vicino agli ambienti pentastellati.

Potere al Popolo. Fanelli sostiene che un’area a lei affine la sosterrà, ma non ha detto chi. C’è anche Potere al popolo su questa scelta o presenteranno un proprio candidato sindaco?

Per le Persone e la comunità, che assieme a Free Marano rivendicava il nuovo e la discontinuità, sarebbe pronto a sostenere il geometra Antonio Forino, che sarebbe molto in sintonia con la famiglia Esposito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS