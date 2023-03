Calvizzano, guasto alla pubblica illuminazione, Pirozzi e Trinchillo: “In corso i lavori per il ripristino del servizio”

90 Visite

Negli ultimi giorni si sono registrati guasti all’impianto di pubblica illuminazione nelle zone centrali del paese, in particolare, sul Corso Mirabelli (primo tratto fino a Piazza Umberto, I), in Via Roma e in Via Molino, a causa di alcuni cavi in corto circuito che hanno causato lo spegnimento dei pali della pubblica illuminazione.

“Abbiamo sentito i tecnici del comune per apprendere le ragioni del problema – spiegano il Sindaco Giacomo Pirozzi e l’Assessore alla Pubblica Illuminazione Vincenzo Trinchillo – e ci è stato riferito che sono in corso, da parte della ditta incaricata, gli interventi di riparazione dei guasti. In Via Roma, in Via Molino e in Piazza Umberto I, l’impianto è stato ripristinato mentre si sta lavorando celermente per illuminare nuovamente anche il primo tratto del Corso Mirabelli. Approfittiamo per scusarci del disagio arrecato alla popolazione ma l’occasione è buona per annunciare che entro la fine di questo mese, la Stazione Unica Appaltante istituita presso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche, pubblicherà il bando per i lavori di messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. Il finanziamento destinato al Comune di Calvizzano da circa 1,2 milioni di euro ci consentirà di dotare il paese di un sistema di illuminazione nuovo, sicuro e sostenibile per conseguire risparmi notevoli sui consumi.” – Concludono il Sindaco Pirozzi e l’Assessore Trinchillo.