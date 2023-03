Mandato di arresto internazionale per Putin: “Ha deportato migliaia di bambini”

91 Visite

Mandato di arresto internazionale per crimini di guerra. Lo ha emesso la Corte penale internazionale dell’Aja contro Vladimir Putin.

Arriva dunque a una clamorosa svolta l’inchiesta avviata poche settimane dopo l’invasione.

Il presidente russo è accusato di aver deportato migliaia di bambini ucraini in Russia. La stessa accusa, con un secondo mandato di cattura, è stata contestata a Maria Lvova-Belova, commissaria di Mosca per i diritti dei bambini. Investigatori e magistrati che indagano sui crimini compiuti durante il conflitto spiegano che questo filone di indagine ha sempre avuto la priorità perché «bambini e adolescenti non possono essere trattati come bottino di guerra». E adesso, al termine di verifiche complesse e approfondite anche per quanto riguarda la procedibilità e gli aspetti giuridici, i tre giudici – l’italiano Rosario Aitala , il giapponese Tomoko Akane e il costaricano Sergio Ugalde – hanno accolto le sue richieste del procuratore Karim Khan.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS