Camion travolge scooter all’altezza del ponte di Piscinola. In arrivo i mezzi di soccorso. Il guidatore è a terra ed è ferito. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Seguiranno tuttavia ulteriori aggiornamenti. Dinamica al vaglio delle forze dell’ordine.













