Superbonus, ormai un incubo per tanti cittadini

Slitta di due settimane il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di cessione del credito da Superbonus per le spese del 2022. Grazie ad un emendamento della maggioranza approvato in Commissione al decreto Milleproproghe, infatti, la scadenza è stata spostata dal 16 al 31 marzo. Il decreto è da oggi pomeriggio all’esame dell’Aula e dovrà essere definitivamente convertito in legge entro il 28 febbraio.

Intanto la misura prevista dal governo negli anni scorsi è diventata un incubo per tanti cittadini.

La storia.

Rosanna è una dei tanti cittadini che ha creduto nella misura del governo, ha investito i propri risparmi di una vita e oggi si trova con il conto in banca ridotto ai minimi termini e tanta rabbia accumulata.

“Quando è uscita la misura del Superbonus, io e mia sorella avevamo già iniziato i lavori di ristrutturazione della nostra casa unifamiliare degli anni ’50. Abbiamo allora deciso, fidandoci di una legge dello Stato , di adeguarla alle norme antisismiche con tanto di efficientamento energetico”. Così è partita la trafila di tanti cittadini alle prese con l’incentivo del governo. “Abbiamo cercato un istituto per la cessione del credito, per noi era naturale farlo alle Poste. All’inizio è andato tutto bene. I primi bonifici sono arrivati, e per la presentazione delle pratiche e documenti non c’erano problemi o resistenze”.

Poi è cambiato tutto. “Tutto è diventato complicato, anche per portare a termine i lavori. Già il trovare e confrontarsi con i tecnici è stato molto impegnativo. I tempi si allungavano, i tecnici non si facevano trovare. E mentre i tempi si allungavano i prezzi per le materie prime si alzavano”. Ma a quel punto i lavori erano in corso e fermarli significava rischiare di perdere le agevolazioni e lasciare tutto fermo per chissà quanto tempo. Così si stringe la cinghia e si fanno sacrifici, come hanno fatto in tanti. Si va avanti mentre i pagamenti sono sempre più onerosi e i soldi che avrebbero dovuto arrivare dalla banche o istituti, non arrivano. Il sistema si blocca”.













