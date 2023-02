Marano, denunciata per furto d’acqua ed elettricità

98 Visite

Denunciata per furto di acqua ed energia elettrica: si è concluso in questo modo l’iter di un controllo – durato diverse settimane – a carico di una cittadina proprietaria di un immobile in via San Marco, denunciata da un suo ex inquilino. Le attività sono state poste in essere dai carabinieri della compagnia di Marano e dagli agenti della polizia municipale del corso Europa. I controlli erano scattati dopo una denuncia che contemplava altre presunte irregolarità. La notizia è confermata dalla locale sede dell’Arma.













