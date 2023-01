Uccise due giovani scambiandoli per ladri: chiesto l’ergastolo per Palumbo

268 Visite

Chiesto l’ergastolo per Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore 53 accusato di aver ucciso a colpi di pistola Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, perché li aveva scambiati per ladri. Questa la richiesta dei sostituti procuratori Daniela Varone e Luciano D’Angelo. L’accusa per il 53enne è di duplice omicidio volontario. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 davanti all’abitazione a Ercolano di Palumbo.













