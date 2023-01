Galleria Vittoria e metro 1 off limits, Napoli nel caos

98 Visite

“La contemporaneità delle restrizioni di carreggiata in prossimità del cantiere della linea 1 della Metro a piazza Municipio nonchè del nuovo cantiere a via Acton e della chiusura della Galleria della Vittoria per consentire l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, sta creando disagi insostenibili per i napoletani. Traffico in tilt, mezzi pubblici paralizzati con lunghissime attese alle fermate dei bus, tante le segnalazioni di cittadini che non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro in tempo. Un caos annunciato, poiché entrambe le circostanze erano ampiamente preventivate.













