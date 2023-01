Marano, nuovo comandante vigili? Si va verso la soluzione interna: Ferrillo in pole

159 Visite

In un futuro più o meno breve, se la commissione straordinaria in carica al Comune dovesse avallare la scelta, l’indiziato numero per ricoprire il ruolo di nuovo comandante (ruolo temporaneamente affidato a Luigi Maiello) della polizia municipale di Marano è Giovanni Luca Ferrillo. Ferrillo, al pari di Raffaele De Simone e di altri due colleghi, è stato dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice che qualche giorno fa ha dato il proprio via libera agli avanzamenti di carriera (categoria D) interni al Comune. De Simone ha ottenuto un punteggio migliore di Ferrillo, ma quest’ultimo, arrivato secondo – salvo colpi di scena – è quello ad avere maggiore chance di potercela fare: gli stessi colleghi, De Simone in primis, sarebbero favorevoli a questa soluzione, che prevede l’utilizzo di un attuale agente per ricoprire l’incarico di comandante all’interno di un comparto che ha beneficiato, sempre negli ultimi giorni, dell’arrivo di tre nuovi vigili. Il quarto, che pure era stato selezionato, alla fine ha optato per il comune di Caivano. In realtà, di un vero comandante di ruolo il settore della municipale è sprovvisto da oltre un anno, in pratica dall’addio di Brigida Costa. Maiello è un sovraordinato, collaboratore dei commissari, ma è molto impegnato nel comune di Pomigliano, dove è comandante di nomina e di fatto.













