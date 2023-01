Carta acquisti: chi ne avrà diritto nel 2023 e come ottenerla

218 Visite

A partire dalla giornata del 1° gennaio il ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione sul proprio portale gli specifici moduli per presentare istanza di ottenimento della cosiddetta Carta Acquisti. La misura in questione consente ai contribuenti di età superiore ai 65 anni, così come ai genitori di bimbi di età inferiore al 3 anni, di beneficiare di un contributo di 80 euro ogni due mesi da destinare al saldo di bollette di luce e gas oppure al pagamento di spese alimentari o sanitarie.

La nota del Mef

“I destinatari del contributo” , si legge infatti nel comunicato ufficiale del ministero, “possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata”.

La domanda per richiedere tale beneficio, in grado di far ottenere agli aventi diritto la Carta acquisti in maniera completamente gratuita, può essere presentata direttamente presso gli Uffici postali: sarà necessario compilare lo specifico modulo messo a disposizione dal Mef sulla base dei requisiti richiesti ai potenziali nuovi percettori. Chiunque abbia già presentato domanda con successo negli anni precedenti, e risulti quindi già titolare della Carta, non avrà necessità di presentare una nuova istanza al ministero dell’Economia e delle finanze: ovviamente ciò può accadere solo nel caso in cui il beneficiario continui a rientrare nei parametri fissati dal dicastero.













