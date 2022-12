Napoli, imprenditore minacciato fa arrestare parcheggiatore abusivo

117 Visite

“Ieri mattina in via Orsini a Napoli ero in compagnia di mia moglie. Quando abbiamo parcheggiato l’auto un giovane aguzzino della sosta si è avvicinato proponendomi di non pagare il ticket e riconoscergli il pizzo. Al mio rifiuto il parcheggiatore è passato alle minacce, mi avrebbe bucato le quattro ruote. A poca distanza c’era un posto di blocco delle forze dell’ordine, mi sono avvicinato e ho raccontato l’accaduto. Immediatamente mi hanno scortato e siamo tornati sul luogo dove mi sono imbattuto nel delinquente. Lo hanno identificato ed è risultato già schedato, pertanto, chiamata una volante è stato tradotto in questura con l’accusa di estorsione e minacce”. Questa la disavventura toccata intorno alle 11,00 a un cittadino napoletano che ha voluto immediatamente condividerla.













