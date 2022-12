Governo, la Manovra sbarca in Senato. Attesa per il via libera definitivo

68 Visite

Manovra di bilancio, riprende oggiin Senato il tour de force per approvare nei tempi la legge Finanziaria. Dopo l’ok del Consiglio dei ministri del 22 dicembre e il via libera all’alba della vigilia di Natale della Camera dei deputati con 197 voti favorevoli e 129 contrari, il testo “blindato” passa a Palazzo Madama, dove dovrà essere approvato prima del 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. La conferenza dei capigruppo è stata convocata per martedì alle 13, la seduta dell’Aula 1 ora dopo con le comunicazioni del presidente Ignazio La Russa e il via libera alla prima manovra del governo Meloni è atteso nel giro di un paio di giorni.

La legge di bilancio ammonta a circa 35 miliardi di euro, di cui 21 miliardi per combattere la crisi energetica: tagliare gli oneri impropri delle bollette, garantire il bonus sociale con Isee fino a 15mila euro e per aiutare le imprese. Nel contempo, la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche sarà applicata con un’aliquota al 50% sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media del 2018-2021. Fra le altre misure, sono diverse quelle su cui si è acceso lo scontro politico. Saltata la norma che prevedeva la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti digitali (Pos) sotto la soglia di 60 euro senza incorrere in sanzioni, è stata confermata la stretta sul reddito di cittadinanza. Nel 2023, a chi è considerato “occupabile” il Rdc verrà dato per sette mensilità (non otto, come previsto in una prima versione della manovra) e verrà revocato alla prima offerta di lavoro, anche se non “congrua” (cioè non corrispondente alle esperienze e competenze maturate dal percettore). Prorogato fino al 31 marzo 2023 lo smart working per i lavoratori fragili nel pubblico e nel privato.













