Esplosione colpi di arma da fuoco a Cardito, in viale Kennedy. Sul posto sono stati rinvenuti cinque bossoli. Sulla finestra di una casa, invece, è stato ritrovato un foro. Non si registrano feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.













