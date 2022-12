L’oroscopo (un po’ ironico) del 2023

97 Visite

Ariete – Continuerete anche nell’anno venturo a essere duri come le bozze; con voi ci potrebbero tranquillamente triturare le pine verdi della Feniglia. Ma datevi una calmata Maremma assassina! Peraltro se siete aRieti siete nel Lazio per cui cosa volete da un mago maremmano?

Toro – Potremmo dirvi che il 2023 vi riserverà conquiste amorose eccezionali ma noi siamo scienza non fantascienza. L’importante è saperle portare con eleganza e disinvoltura… le corna.

Gemelli – Ganzi voi…la Natura vi ha agevolato. Se viene l’Agenzia delle entrate vi scambiate per quell’artro! Vorrei vede’ se non fate lo stesso con la cognata che assomiglia a Belen!

Cancro – Come disse anche il cacciatore Bastiano Cacini detto Tirantesta: “al cancro preferisco le pappardelle sur cignale” però alla fine vi si vole bene anche a voi, via.

Leone – Leone è un personaggio a fumetti inventato da Bokkuni e Ulivan’s le cui avventure escono sulla rivista digitale di satira non periodica e riservata agli abbonati “L’Odio”. Vi si rammenta perché, maremmascofanata, nel 2023 uscirà la raccolta e chi non la compra, il budello di su’ ma’.

Vergine – Ahahahahah… scusate.

Bilancia – Si sa, rapportarsi con una bilancia è sempre un gran casino, siete inflessibili accidentiavvoi! Specie dopo Natale che mangereste anche il tonno coi ricciarelli, non fate scendere quella lancetta nemmeno di un grammo… anzi!

Scorpione – Col nuovo anno continuerete ad essere i soliti tipi velenosi e attaccabrighe. Ma con la Primavera arriva l’antidoto che come si dice, tira più l’antidoto che un carro di bovi!

Sagittario – Ecco, invece di tirare le “frecciatine” velenose alla gente guardate di tiralle a quarche lepre quelle frecce, così ci si fa un sugo eccezionale per Capodanno!

Capricorno – Anche voi in fatto di corna andate a braccetto cor Toro. Di certo non si può dire che il/la vostro/a partner ideale sia la Vergine…

Acquario – Problemi seri di manutenzione, viene spiegato bene anche in “Alla ricerca di Nemo”: se il filtro si intasa diventa tutto un bottino. Come? Cosa rappresenterebbe il filtro in questa metafora? Boh… siete voi dell’acquario mica noi!

Pesci – Evitate di essere come gli ospiti che dopo tre giorni avellano peggio di una fogna di Calcutta. Non demoralizzatevi però… esiste una soluzione: vi potete lavà.













