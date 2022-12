204 Visite

Gentile direttore, la situazione sul fronte della raccolta rifiuti non è delle migliori. Da giorni in tante zone non si raccoglie. Chi scrive lo fa da via Corree di sopra, dove si attende da ormai quattro giorni. Segnalazioni di sporcizia vengono segnalate anche in via San Rocco, nella zona adiacente l’area Pip e in altri punti. Ma cosa sta accadendo?













