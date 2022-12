82 Visite

Incidente stradale lungo la circumvallazione esterna, nel territorio del quartiere San Pietro, morto un 53 enne che ha perso il controllo del motoveicolo sul quale viaggiava. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Casoria. Inutile il trasporto in ospedale, al Cardarelli, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.













