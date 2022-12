Falsificavano i certificati di vaccinazione per avere il Green Pass: indagate la cantante Madame e la tennista Giorgi

192 Visite

Quando la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, di 57 anni, con studio a Vicenza e residenza a Creazzo, finì agli arresti domiciliari lo scorso febbraio, con il sospetto di aver raggirato le norme sulla vaccinazione anti Covid, gli investigatori della Squadra Mobile furono colpiti dall’alto numero di pazienti provenienti da fuori provincia. Su un totale di un migliaio di assistiti, infatti, circa 200 non risiedevano nel Vicentino, ma in altre località del Veneto e non solo. Dopo dieci mesi di indagini, dal quadro dell’attività che aveva lo scopo di far ottenere i green pass senza vaccinazione, spuntano due nomi importanti. Uno del mondo dello spettacolo, un altro dello sport. Secondo quanto riferito da “Il Giornale di Vicenza”, si tratta della cantante e rapper Francesca Calearo, di 20 anni, vicentina, in arte Madame, che lo scorso anno ha partecipato a Sanremo con la canzone “Voce”, e della tennista marchigiana Camila Giorgi, 31 anni, di Macerata, che è arrivata ai quarti di finale di Wimbledon nel 2018 e alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Entrambe sono indagate con l’ipotesi di falso ideologico, perché avrebbero ottenuto illegalmente il certificato di avvenuta vaccinazione.













