Fuorigrotta, tenta di rubare il carburante dell’impianto di riscaldamento scolastico: arrestato. Ad eseguire l’arresto gli agenti del commissariato di Bagnoli. I fatti in via Terracina. I poliziotti, allertati da residenti, hanno incrociato due uomini, uno dei quali si è dato però alla fuga. In un furgone sono state trovate 3 taniche da mille litri. Arrestato un 21enne napoletano.













