Morto Vittorio Adorni, campione di ciclismo

Grandissimo campione, grande signore, grande italiano: Vittorio Adorni è morto a Parma alla vigilia di Natale, a 85 anni. Nato a San Lazzaro Parmense il 14 novembre 1937, Adorni è stato una leggenda assoluta dello sport azzurro (professionista dal 1961 al 1970, vincitore del Giro d’Italia nel 1965, campione del mondo nel 1968 ) e un formidabile ambasciatore del ciclismo in tanti ruoli diversi, pedalati e non. Ricoverato a Parma la mattina del 23, si è spento poche ore dopo: era il più anziano trionfatore del Giro d’Italia vivente e da 57 anni deteneva il record del distacco più ampio inflitto ai rivali nella classifica finale della corsa rosa: 11’26” a Italo Zilioli e 12’57” a Felice Gimondi, suo grandissimo avversario e amico, mancato tre anni fa.

Di una carriera relativamente breve rispetto a corridori coevi come Gimondi e Merckx, si ricorda sopratutto il trionfo solitario al Mondiale di Imola nel 1968 (era stato argento a Sallanches quattro anni prima), a due passi dalla sua Parma, quando dopo un’epica fuga solitaria di 90 chilometri Adorni staccò il secondo e il terzo di dieci minuti. Ripercorse l’impresa per l’ennesima volta pochi mesi fa al Festival dello Sport di Trento, strappando un lungo applauso alla platea. Vinse in tutto 42 corse vestendo la maglia rosa per 19 giorni.