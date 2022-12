Somma Vesuviana, aperte le sale del Castello di Totò

97 Visite

Aperte le sale del Castello di Totò, fino al 23 Dicembre il ricamo di un tempo dal vivo e artigianato del territorio!

Somma lancia anche i Campi di Natale in tutte le parrocchie. Il 22 Dicembre escursione pomeridiana nelle chiese sotterranee del Complesso Monumentale Francescano.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel Napoletano): “Le sorprese non sono finite. Ben 34 eventi in 15 giorni, 15 spettacoli per ragazzi, piazze e strade luoghi della creatività. Summarte, il teatro della nostra città molto affermato anche fuori Campania, palcoscenico per grandi eventi. Il 22 Dicembre il Concerto per la Pace al Complesso Monumentale Francescano. Il 6 Gennaio l’arrivo della Befana al Castello di Totò!”.

“Abbiamo puntato sui giovani e sul patrimonio culturale. Apriamo le sale del Castello di Totò, anticamente Castello di Lucrezia D’Alagno, risalente al ‘400. Nel Castello sarà possibile, fino al 23 Dicembre vedere il ricamo di un tempo con le ricamatrici dal vivo, sul posto, poi rimettiamo al centro gli oratori di una volta. Tutti noi ricordiamo quelli che erano i Campi Estivi nelle parrocchie. Da Somma partono invece i Campi di Natale nelle parrocchie. Negli anni ’60 – ’70, i ragazzo si formavano all’interno delle parrocchie. Ecco ritirniamo a quei tempi grazie alla collaborazione con le comunità parrocchiali. Poi aree di creatività nelle piazze, con laboratori artistici. Ben 15 spettacoli per ragazzi e bambini. Ma anche il LudoBus nelle piazze, ad esempio domani in Piazza Mia Martini. Il Concerto per la Pace al Complesso Monumentale Francescano. L’escursione pomeridiana nelle chiese sotterranee. Animazione di piazza tutti i giorni ed in alcuni periodi anche a Via Aldo Moro e Via Roma. Poi tanto teatro con il Summarte palcoscenico per grandi eventi. Ci saranno tanti eventi di cultura locale, con canti popolari e molti concerti. Noi vogliamo che i giovani restino a Somma Vesuviana. Non uscite da Somma Vesuviana, viviamo la nostra città e spendiamo a Somma Vesuviana, puntiamo sul nostro territorio”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, a margine del briefing stampa svoltosi oggi in sala giunta per la presentazione del fittissimo calendario di eventi natalizi.

Ora i Campi di Natale nelle parrocchie di Somma!

“Tante le novità a Somma Vesuviana. Ad esempio il LudoBus itinerante. Il LudoBus Gioca Ora sarà un servizio di animazione ludica itinerante di valenza culturale educativa ed innovativa, capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro, promuovendo la partecipazione di giovani, di bambini e di ragazzi nel rispetto delle peculiarità di ognuno . Ci saranno i giochi in legno – ha annunciato Rubina Allocca, Vice Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano e Assessore alle Politiche Sociali – giochi di abilità, di stimolo, giochi d’ingegno. Piazze e strade si trasformeranno in uno spazio di divertimento per tutti. Avremo anche i giochi della tradizione, laboratori di costruzione di giocattoli in legno, ma anche laboratori per la realizzazione di decorazioni natalizie, laboratori di pittura. Mercoledì 21 Dicembre, il LudoBus sarò in Piazza Mia Martini a Rione Trieste. Sempre dalle ore 16 alle ore 19.

Un servizio di animazione ludica itinerante di valenza educativa ed innovativa, capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro, promuovendo la partecipazione di giovani, di bambini e di ragazzi nel rispetto delle peculiarità di ognuno . Ci sono i giochi in legno, giochi di abilità, di stimolo, giochi d’ingegno. Piazze e strade si trasformeranno in uno spazio di divertimento per tutti. Avremo anche i giochi della tradizione, laboratori di costruzione di giocattoli in legno, ma anche laboratori per la realizzazione di decorazioni natalizie, laboratori di pittura. Stiamo per partire anche con i Campi di Natale nelle parrocchie. Ben 15 giorni di animazioni e spettacoli che inizieranno dal 22 Dicembre nelle parrocchie di San Michele Arcangelo e San Giorgio, Santa Maria del Pozzo, Convento dei Padri Trinitari al Centro Storico del Casamale, alla Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. Saranno almeno 15 gli spettacoli per ragazzi”.

Tanti i concerti e la casetta di Babbo Natale in Piazza Vittorio Emanuele III, tutti i giorni! Il 22 escursione nelle chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo, poi il Concerto per la Pace. Il 6 Gennaio l’arrivo della Befana al Castello di Totò.

“Dal 18 al 23 Dicembre i Mercatini di Natale al Castello D’Alagno al Borgo Antico. Questa sera, Martedì 20 Dicembre, alle ore 20 concerto “Christmas Symphonia alla chiesa di San Domenico. Il 22 Dicembre, alle ore 16 visita pomeridiana alle chiese sotterranee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo. Alle ore 20 il “Concerto per la Pace” presso lo stesso Complesso. Il 23 Dicembre – ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana – animazione lungo le strade centrali Via Aldo Moro e Via Roma, mentre continuerà ad essere animata anche la Piazza Vittorio Emanuele III. Il 24 Dicembre l’animazione di piazze e strade che avrà inizio già dalla tarda mattinata. Il 26 Dicembre , alle ore 16 e 30 a Santa Maria a Castello cerimonia di intitolazione della piazza a “Don Armando Giuliano”, a seguire concerto con il Coro “Gaetano Di Matteo”, evento organizzato dall’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche. In contemporanea, alle ore 20 Concerto del “Collegium Philarmonicum” presso la chiesa di San Domenico.

Il 29 Dicembre a poche ore dal 2023, saremo tutti al Teatro Summarte dove alle ore 20 avremo il concerto di un grande artista di origini sommesi: Francesco Di Vicino. Il 31 Dicembre ed anche a Capodanno continuerà l’animazione di strade e piazze. Il 5 Gennaio sera, alle ore 19 e 30, ancora al Teatro Summarte lo spettacolo “Cor e’ Femmebe” e Danilo De Falco in Concerto. Alle ore 10 arriverà la Befana al Castello con animazione. A Somma Vesuviana il 6 Gennaio, alle ore 20, avremo modo anche di apprezzare il Concerto dell’Epifania. Dunque un calendario davvero fitto di eventi che vede insieme Assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Rubina Allocca e Assessorato alla Cultura guidato da Rosalinda Perna”.













