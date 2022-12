Processo Bertini-Simeoli-Cesaro, ascoltati due testimoni: l’ex dirigente De Biase e la compagna dell’ex sindaco

109 Visite

Altra udienza oggi del processo che vede imputati l’ex sindaco Mauro Bertini, l’imprenditore edile Angelo Simeoli, i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, l’ex consigliere Dino Pellecchia e l’ex dirigente comunale Armando Santelia.

Oggi, in veste di testimoni della difesa di Bertini, sono stati ascoltati l’ex dirigente comunale Luigi De Biase e la compagna dell’ex sindaco, Rosaria Granata.

Le prime domande a De Biase, dirigente al Comune dal 1988 al 2019, sono state poste dall’avvocato di Bertini Ivan Filippelli. Il legale ha esordito chiedendo a De Biase di ripercorrere la vicenda di Gennaro Pitocchi, ex dirigente capo dell’ufficio tecnico comunale. De Biase, che era stato già ascoltato nel processo Pip (processo madre) in ben due occasioni, ha ripercorso le fasi che portarono alla scoperta dell’incompatibilità di Pitocchi.

L’ex dirigente dell’area tecnica era infatti a capo di due uffici, a Marano e in un comune del Casertano. “Sollevammo più volte la questione io e l’ex segretario generale del Comune Aldo Ferrara – ha spiegato De Biase – Scrissi anche una riservata all’allora sindaco Perrotta, ma non accadde nulla: Pitocchi, era stato assunto con incarico fiduciario ed era quindi competenza del sindaco rimuoverlo dall’incarico oppure chiedere a Pitocchi di rinunciare all’altro incarico svolto presso un altro ente. Invece continuò ad essere in condizioni di incompatibilità. Pochi giorni dopo fui contattato da Antonio Di Guida, che era venuto a conoscenza, non so come, della mia lettera inviata a Perrotta e mi chiese se volevo confrontarmi e chiarirmi con Pitocchi e i Cesaro (in quel periodo fortemente interessati alla vicenda Pip, con particolare riferimento allo sblocco delle licenze per l’avvio delle attività nei capannoni, ndr).

“Feci la leggerezza – ha aggiunto De Biase – di recarmi con Di Guida dai Cesaro, presso il loro studio a Sant’Antimo. Mi venne a prendere, in auto c’era anche Oliviero Giannella (tecnico condannato in primo grado nel processo Pip, ndr)”.

Il pm Maria Di Mauro ha poi preso la parola e chiesto a De Biase di soffermarsi anche su altri aspetti, in primis quello riguardante la storia delle cassaforti in uso al Comune di Marano. Durante una precedente udienza, infatti, Bertini aveva detto di aver portato le buste contenenti le offerti per i lavori di Palazzo Merolla presso la sua abitazione. E di averne, siamo intorno all’anno 2001, parlato con De Biase poiché – parole di Bertini – non si trovavano le chiavi della cassaforte. De Biase ha precisato che di cassaforti ve ne erano più di una in municipio e una di queste era nel suo ufficio. Cassaforte di cui deteneva anche le chiavi. Ha anche aggiunto che l’ex sindaco, in una occasione, gli consegnò delle buste, del materiale che poi riprese qualche giorno dopo.

Sempre su domanda della Di Mauro, De Biase ha riferito che Giovanni Gala (ex presidente del consiglio comunale con Perrotta e consigliere durante la gestione Bertini), subentrò a Mario Granata (anno 2004) nel civico consesso e divenne dunque consigliere di maggioranza. Su domanda del pm, ha precisato che Gala era già attivo in politica nel 2001 ed era un componente del gruppo politico che faceva capo a Biagio Iacolare.

Il pm ha inoltre chiesto a De Biase se ricordava l’anno in cui Bertini gli consegnò corposa documentazione da tenere nel suo ufficio e se Gala era anche il commercialista di un’azienda di Antonio Simeoli, meglio noto come Ciaulone. De Biase ha riferito di non ricordare l’anno e di ricordare che Gala era un commercialista.

Dopo De Biase, è stata ascoltata la dottoressa Granata, che ha ricostruito la genesi del suo rapporto affettivo con l’ex sindaco, soffermandosi poi, su richiesta dell’avvocato Filippelli, sull’incontro con Raffaele Cesaro avvenuto presso l’abitazione in cui risiede Bertini, nel comune di Villaricca. Un incontro cordiale, come definito dalla Granata, al quale prese parte anche un suo cugino che era legato da vincoli familiari con l’imprenditore di Sant’Antimo. In quell’occasione, come già emerso in altre udienze, il Cesaro si sarebbe reso disponibile ad aiutare Bertini in caso di necessità. L’ex sindaco, come confermato dalla sua compagna, ebbe l’idea di chiedere aiuto ai Cesaro per ottenere un aiuto per il ripianamento di un debito ammontante a circa 95 mila euro, per il quale era scattato, nell’anno 2005, un decreto ingiuntivo. I Cesaro avrebbero messo a disposizione di Bertini un esperto della materia, il dottor Costa, incontrato dalla Granata e da Bertini qualche giorno o settimana dopo l’incontro tenutosi nella fattoria didattica. La Granata ha precisato che non se ne fece più nulla perché Costa non aveva ispirato grande fiducia. Si rivolsero in seguito, per il debito da ripianare, al commercialista della Comunità artigiana e anni dopo, grazie ai soldi frutto del suo stipendio, al lavoro della fattoria didattica e ad alcuni lasciti, riuscirono a ripianare il debito di Bertini, decurtato nel frattempo di circa 30 mila euro.

I difensori degli imputati, Cesaro e Simioli, hanno chiesto sul finire dell’udienza al collegio giudicante di autorizzare una serie di confronti in aula: quello tra l’ex sindaco e i fratelli di Sant’Antimo, un confronto tra Bertini e Simeoli Angelo e un confronto tra Bertini e Biagio Iacolare. A gennaio sarà sciolta l’importante e decisiva riserva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS