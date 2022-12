PECULATO, ARRESTATO CANCELLIERE NAPOLI NORD

33 Visite

Indagini della Guardia di finanza, finisce agli arresti domiciliari un cancelliere, A.C., in servizio presso il tribunale Napoli nord. L’accusa è di peculato. Si sarebbe appropriato di marche da bollo consegnate da avvocati e di somme in denaro dovute sempre le funzioni relative all’ufficio Tiap del tribunale aversano. Sequestrata la somma di 92 mila euro. Il tribunale ha già posto in essere le procedure disciplinari del caso.













