Listeria, ora è allarme anche per alcuni lotti di gorgonzola

50 Visite

Si allunga la lista degli alimenti segnalati e ritirati dal commercio per sospetta presenza del batterio responsabile della Listeria. Dopo alcuni lotti di würstel a base di carni avicole, confezioni di porchetta di Ariccia, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, le ultime segnalazioni riguardano il gorgonzola dolce Dop marchio Pascoli italiani, venduto in confezioni da 300 grammi nei supermercati Eurospin e il prosciutto cotto Sapor di Cascina da 150 in vendita da Penny Market. Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dei lotti indagati dal mercato e la raccomandazione di non consumare il prodotto e di riportarlo indietro. Sono settimane che continuano ad accumularsi segnalazioni di questo tipo tanto che ora si inizia a parlare di allarme Listeria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS